نمایشگاه مشترک آثار فرهنگی موزههای ملی و مؤسسات فرهنگی ۹ کشور عضو سازمان همکاری شانگهای، شامل ایران، بلاروس، قزاقستان، چین، قرقیزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان در موزه ملی چین افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این رویداد فرهنگی با موضوع «احترام به تنوع تمدنها و جستجوی توسعه مشترک» برای تقویت مناسبات سازمان شانگهای دایر شده و شامل ۲۲۰ اثر مجموعه از آثار گرانبهای ۱۰ مؤسسه فرهنگی و موزهای کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای است.
این نمایشگاه با عنوان «کهکشان تمدنها ـ نمایشگاه مشترک آثار موزههای ملی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای» برگزار شد که یکی از برنامههای نمایشگاه ملی سال ۲۰۲۵ موزه ملی چین است و به مدت سه ماه به نمایش گذاشته خواهد شد.
این آثار ، هم شامل نمادهای تمدنهای باستانی کشورهای مختلف در مراحل پیدایش، توسعه و تحول آنها و هم آثار نمایانگر تعامل و اشتراکات میراث تاریخی بین کشورهاست.
این آثار همچون ستارگان درخشان در کهکشان وسیع، مسیر توسعه تمدنهای بزرگ در قاره اوراسیا را به تصویر میکشند و نه تنها جذابیت منحصربهفرد تمدنهای درخشان کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای را به طور زنده تفسیر میکنند، بلکه به طور عمیق تأیید میکنند که تمدنهای مختلف در طول سالهای طولانی هرگز از تبادل، یادگیری متقابل و همزیستی مسالمتآمیز دست نکشیدهاند و مسئولیت کشورهای مختلف در پیشبرد تبادل و یادگیری متقابل تمدنها را یاداوری می کند .