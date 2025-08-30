علاوه بر مجموعه تلویزیونی بادار که از قاب شبکه یک سیما در حال پخش است سه سریال دیگر از جمله «ملک آباد» و «مه گنج» در مرحله تولید و پیش تولید قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، جابر علیمحمدی مدیرکل صداوسیمای استان با بیان این مطلب گفت: برای نخستسن بار سریال ملی بومی بادار، از قاب شبکه یک سیما در حال پخش است که در نوع خود اتفاق کم نظیری است.

گفتنی است در این مراسم از زحمات مهدی نورا تقدیر و به سمت مشاور مدیر کل انتخاب و امید خسروی به عنوان معاون سیما منصوب شد.