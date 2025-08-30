پخش زنده
در آخرین روز از هفته دولت مناطق مختلف استان، شاهد اجرای برنامهها و بهره برداری از طرحهای عمرانی، خدماتی و اشتغالزایی بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، به مناسبت هفته دولت کتابخانه عمومی «دکتر مهیندخت معتمدی» در روستای سراب قامیش سنندج به بهرهبرداری رسید.
در گرامیداشت هفته دولت چهار طرح در شهرستان قروه با اعتبار بیش از ۵۷ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.
این طرحها شامل مرغداری تخمگذار ۳۶ هزار قطعهای در روستای آونگان، سردخانه ۲ هزار تنی در روستای مظفرآباد گازرسانی به مجتمع مهدیخان و سرچشمه بهسازی، آسفالت، جدول گذاری در بخش سریش آباد بود.
در دهگلان هم به مناسبت هفته دولت طرح پرواربندی گوساله ۵۰ راسی درروستای اقبلاق، طرح آبرسانی به روستای کانی پهن با اعتباری بالغ بر ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و طرح آبخیزداری روستای نیاز افتتاح شد.
بازدید از کارخانه فرآوری و تولید رب گوجه فرنگی و برگزاری میز خدمت در روستای مشیرآبادپنجه از دیگر برنامههایی بود که در گرامیداشت هفته دولت در دهگلان برگزار شد.
شهرستان بانه نیز شاهد افتتاح طرحهای مختلف با اعتبار ۳۱ میلیارد تومان در هفته دولت بود.
آسفالت، روکش آسفالت و زیر سازی معابر شهر بانه به مساحت ۱۰ هزار متر مربع، بتن ریزی ۱۵ هزار متر معابر شهری و افتتاح مرکز مشاوره و نیکوکاری طرحهایی به که افتتاح شد.
در آخرین روز از هفته دولت طرحهای عمرانی شامل سنگ فرش، جدول گزاری، آسفالت راه روستایی در اورامان افتتاح و تجلیل از کارمندان دولت در سروآباد برگزار شد.