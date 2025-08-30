پخش زنده
عملیات اجرایی نیروگاه خورشیدی ۵۰۰ مگاواتی در استان زنجان با حضور وزیر نیرو آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ همزمان با هفتمین روز از هفته دولت، عملیات اجرایی ساخت نیروگاه خورشیدی ۵۰۰ مگاواتی «پابند» در شهرستان خدابنده استان زنجان با حضور وزیر نیرو آغاز شد.
عباس علی آبادی در آیین گلنگ زنی این طرح با اشاره به برنامههای دولت برای توسعه ظرفیتهای تولید برق، گفت: تا پایان سال، ظرفیت قابل توجهی به شبکه برق کشور اضافه خواهد شد.
وی اظهار کرد: تاکنون نزدیک به چهار هزار مگاوات نیروگاه حرارتی و حدود ۸۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی به مدار بهرهبرداری وارد شده است.
وی خاطرنشان کرد: ناترازی انرژی تابع دو عامل تولید و مصرف است که برای رفع ناترازی، علاوه بر افزایش تولید، لازم است مصرف برق نیز کنترل شود که اراده آن در ملت ما شکل گرفته است.
وی تصریح کرد: سرمایهگذاری در این صنعت نیز میتواند وضعیت را به نحوی مطلوب برای مردم عزیزمان رقم بزند.
وزیر نیرو درباره احداث نیروگاه خورشیدی ۵۰۰ مگاواتی زنجان، گفت: با راهاندازی این نیروگاه و افزایش ظرفیتهای تولید، امیدواریم سال آینده ناترازی انرژی کشور به حداقل برسد و وضعیت شبکه برق به ثبات مطلوب دست یابد.
پروانه برهانی، مدیرعامل برق منطقهای زنجان نیز در این مراسم، گفت: این نیروگاه در زمینی به مساحت ۷۵۰ هکتار احداث خواهد شد و مطالعات ابتدایی شامل توپوگرافی زمین و اتصال به شبکه برق کشور آغاز شده است.
وی افزود: ارزش پروژه ۲۲.۵ همت برآورد و زمان اجرای آن ۱۵ ماه تعیین شده است.
به گفته مجری نیروگاه خورشیدی ۵۰۰ مگاواتی «پابند»، این طرح در راستای مصوبات سفر ریاست جمهور برای تامین انرژی برق ساخته میشود و بر اساس برنامه ریزیها قرار است تا سال آینده به بهرهبرداری برسد.
راه اندازی این نیروگاه میتواند پاسخگوی مقدار قابل ملاحظهای از ناترازی شبکه باشد.
این نیروگاه توسط خط انتقال ۴۰۰ کیلو ولت با متراژ ۱۵ کیلومتر از سایت جنوبی روستای پابند تا پست قیدار ادامه پیدا میکند و از این طریق به شبکه تزریق میشود.