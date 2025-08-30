گرامیداشت شهدای هفته دولت در حرم مطهر رضوی

به مناسبت فرا رسیدن هفته دولت، مراسم گرامیداشت شهیدان والامقام محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر در حرم مطهر رضوی برگزار شد.