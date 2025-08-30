به مناسبت فرا رسیدن هفته دولت، مراسم گرامیداشت شهیدان والامقام محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر در حرم مطهر رضوی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، حجتالاسلام والمسلمین راشد یزدی در این مراسم که عصر امروز با حضور زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی، در ایوان مقصوره مسجد جامع گوهرشاد برپا شد با اشاره به سادهزیستی، اخلاص، و تلاشهای بیوقفه این دو شهید گرانقدر در راه خدمت به مردم و نظام اسلامی، بر ضرورت تداوم راه آنان در عرصه مدیریت کشور تأکید کرد.
در این مراسم همچنین یاد آیتالله سید ابراهیم رئیسی، شهید امیرعبداللهیان و سایر شهیدان خدمت گرامی داشته شد.