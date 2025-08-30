وزیر کشور در احکامی، معاونان سیاسی -اجتماعی و هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان منصوب شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، به پیشنهاد سید محمدرضا موالی‌زاده، استاندار خوزستان و با حکم اسکندر مومنی وزیر کشور حبیب الله فضل الله پور به عنوان معاون سیاسی -اجتماعی استانداری خوزستان منصوب شد.

همچنین وزیر کشور به پیشنهاد استاندار خوزستان در حکمی جواد کاظم نسب را به عنوان معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان منصوب کرد.

پیش از این حبیب الله فضل الله پور و جواد کاظم نسب به عنوان سرپرستان معاونت سیاسی -اجتماعی و معاونت هماهنگی امور اقتصادی مشغول به فعالیت بودند.