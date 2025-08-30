با حضور استاندار خوزستان، عملیات ساخت و بتن ریزی پل عنافچه به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده روز شنبه ۸ شهریورماه در حاشیه بازدید از پایان عملیات ساخت و بتن‌ریزی پل عنافچه با اشاره به کار شبانه‌روزی عوامل اجرایی گفت: خوشبختانه با پیگیری‌هایی که انجام شد و کار و تلاش بی وقفه‌ای که عوامل اجرایی پروژه انجام دادند، پروژه به این نقطه رسیده است.

وی با بیان اینکه حدود ۹۵ درصد از کار انجام شده است، افزود:طبق قول داده شده، تلاش می‌کنیم که ان شاءالله تا اواخر مهرماه یا نهایتاً اوایل آبان‌ماه این پل تکمیل شود.

استاندار خوزستان با بیان اینکه انجام آسفالت و نرده های حفاظتی طی چند روز آینده در پل عنافچه انجام و برای تردد خودروها آماده می شود، ادامه داد : مردم در زمستان‌های گذشته به‌واسطه عدم وجود این پل، مشکلات بسیار زیادی داشتند، اما امسال انشاءالله زمستان را با این پل پشت سر خواهیم گذاشت.