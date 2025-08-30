پخش زنده
در ۶۱ روستا از ۱۰۸ روستای بالای ۲۰ خانوار شهرستان شاهین دژ، طرح هادی اجرا شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ با اجرای طرح هادی و توسعه زیر ساختهای روستایی، توسعه و عمران روستاهای شهرستان شاهین دژ شتاب گرفته است.
حجت الاسلام میرزایی نماینده مردم شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی گفت: برای شتاب در روند اجرای طرحهای عمران روستایی برنامه ریزیهای خوبی صورت گرفته است.
بابا زاده فرماندار شاهین دژ نیز گفت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شاهین دژ در کنار اجرای طرحهای عمرانی مقاوم سازی واحدهای مسکونی را در اولویت کار خود قرار داده است.
ابراهیم زاده رئیس اداره بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شاهین دژ در این خصوص گفت: در شهرستان شاهین دژ ۱۰۸ روستای بالای ۲۰ خانوار وجود دارد که تاکنون در ۶۱ روستا طرح هادی اجرا شده است.
با اتمام طرحهای جدید شاخص طرحهای هادی از ۳۸ درصد به ۵۶ درصد خواهد رسید.