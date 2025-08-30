با تلاش و همت جمعی از جوانان و کمک تعدادی از خیِّران یزدی، تعدای از اقلام زندگی به مناطق محروم جنوب کشور ارسال و در میان نیازمندان توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، یک گروه از جوانان جهادی و انقلابی یزد با جمع آوری کمک‌های مردمی و حضور در ۱۵ منطقه بسیار محروم جنوب کشور در سیستان و بلوچستان کمک‌های خیری را در بین مردم توزیع کردند.

این گروه مردمی، در این اقدام خدا پسندانه با اهدای ۷ عدد یخچال، ۲ عدد کولر، ۲۵۰ بسته لوازم تحریر، ۵۰۰ جفت کفش، ۲۵۰۰ دست لباس و ۳۵۰ قطعه قطعه اسباب بازی، دل مردم محروم این مناطق را شاد کردند.