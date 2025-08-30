به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مرحله نخست مسابقات لیگ کشتی نوجوانان قهرمانی کشور یادواره شهید بهنام محمدی‌راد با شرکت ۳۲ تیم در رشته آزاد و ۳۱ تیم در رشته فرنگی در حال پیگیری است.

در بازی‌های گروه دوم کشتی آزاد که به میزبانی شهر بیرجند برگزارشد تیم شهید اجاق قروه با کسب دو پیروزی و یک شکست نایب قهرمان شد.

تیم‌های دژدرب سنندج درگروه هفت رشته آزاد و دیوان راه چهل چشمه در رشته فرنگی دیگر نمایندگان استان در این رقابت‌ها هستند.