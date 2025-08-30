پخش زنده
تیم شهید اجاق قروه با غلبه بر حریفان در لیگ کشتی آزاد قهرمانی نوجوانان کشور بر سکوی دوم این رقابتها ایستاد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مرحله نخست مسابقات لیگ کشتی نوجوانان قهرمانی کشور یادواره شهید بهنام محمدیراد با شرکت ۳۲ تیم در رشته آزاد و ۳۱ تیم در رشته فرنگی در حال پیگیری است.
در بازیهای گروه دوم کشتی آزاد که به میزبانی شهر بیرجند برگزارشد تیم شهید اجاق قروه با کسب دو پیروزی و یک شکست نایب قهرمان شد.
تیمهای دژدرب سنندج درگروه هفت رشته آزاد و دیوان راه چهل چشمه در رشته فرنگی دیگر نمایندگان استان در این رقابتها هستند.