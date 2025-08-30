به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی گفت: گوجه فرنگی یکی از محصولات مهم تولیدی در آذربایجانغربی است که نقش مهمی در اقتصاد منطقه دارد و امسال با استفاده از روش‌های نوین آبیاری بهره وری آب در تولید این محصول در استان ۵۰ درصد افزایش یافته است.

حکمت جعفری افزود: لونا، متین، کارن، سما و نائل از ارقام هیبرید پرمحصول گوجه فرنگی کشت شده در استان هستند که استفاده از روش‌های نوین آبیاری و همچنین پوشش پلاستیکی در اوایل رشد این محصول، بهره وری آب را تا ۵۰ درصد افزایش داده است.

شیوا خشکباری، مسئول زراعت جهاد کشاورزی ارومیه هم گفت: بیش از ۴۰ کارخانه فرآوری پوره و رب گوجه فرنگی با ظرفیت بالای ۵۵۰ هزار تن در استان فعال هستند که گوجه فرنگی مورد نیاز خود را از کشاورزان منطقه خریداری می‌کنند.

محمد دمکری، معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی آذربایجانغربی هم گفت: گوجه فرنگی به دلیل تولید بالا، چرخه رشد کوتاه و تقاضای زیاد در بازار‌های جهانی یکی از محصولات با ارزش کشاورزی محسوب می‌شود.