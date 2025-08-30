پخش زنده
استفاده از روشهای نوین آبیاری در کشت گوجه فرنگی درآذربایجانغربی، بهره وری آب را ۵۰ درصد افزایش داده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی گفت: گوجه فرنگی یکی از محصولات مهم تولیدی در آذربایجانغربی است که نقش مهمی در اقتصاد منطقه دارد و امسال با استفاده از روشهای نوین آبیاری بهره وری آب در تولید این محصول در استان ۵۰ درصد افزایش یافته است.
حکمت جعفری افزود: لونا، متین، کارن، سما و نائل از ارقام هیبرید پرمحصول گوجه فرنگی کشت شده در استان هستند که استفاده از روشهای نوین آبیاری و همچنین پوشش پلاستیکی در اوایل رشد این محصول، بهره وری آب را تا ۵۰ درصد افزایش داده است.
شیوا خشکباری، مسئول زراعت جهاد کشاورزی ارومیه هم گفت: بیش از ۴۰ کارخانه فرآوری پوره و رب گوجه فرنگی با ظرفیت بالای ۵۵۰ هزار تن در استان فعال هستند که گوجه فرنگی مورد نیاز خود را از کشاورزان منطقه خریداری میکنند.
محمد دمکری، معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی آذربایجانغربی هم گفت: گوجه فرنگی به دلیل تولید بالا، چرخه رشد کوتاه و تقاضای زیاد در بازارهای جهانی یکی از محصولات با ارزش کشاورزی محسوب میشود.