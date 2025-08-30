پخش زنده
دروازهبان تیم ملی فوتبال ایران گفت: سه چهار سالی بود که برای رسیدن به تیم ملی تلاش کردم
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، احمد گوهری در حاشیه تمرین تیم ملی فوتبال در تاجیکستان اظهار داشت: سه چهار سالی بود که برای رسیدن به تیم ملی تلاش کردم و امیدوارم حضورم تداوم داشته باشد. بازی با افغانستان راحت نبود خوشحالم که پیروز شدیم.
وی در خصوص رویارویی با تاجیکستان و هندوستان گفت: تیمها در حال پیشرفت هستند. تاجیکستان و هند میخواهند با بهترین کیفیت بازی کنند و در رده ملی هیچ بازی راحت نیست.
گوهری در خصوص حضور در تیم ملی گفت: برای چندمین بار تکرار میکنم خیلی خوشحالم و جو تیم ملی خیلی خوب است؛ و بزرگترهای تیم جهانبخش و طارمی مدیریت خوبی در رختکن دارند و همینطور جناب قلعهنویی و کادرش. کشور تاجیکستان هم کشور قشنگی است.
وی افزود: در ردههای مختلف تیم ملی و با پیام نیازمند هم بودهام. من همه تلاشم را میکنم و نمیتوانم در موردش نظر بدهم و فقط همه تلاشم را میکنم.