تیم قم به عنوان دومی و سومی مسابقات تکواندو قهرمانی خردسالان و نونهالان منطقه ۳ کشور رسید.

مقام دومی و سومی تکواندوکاران خردسال و نونهال قم در مسابقات منطقه ۳ کشور

تکواندوکاران پسر خردسال و نونهال قم موفق شدند در مسابقات منطقه ۳ کشور به ترتیب به مقام دوم و سوم دست یابند. در پایان این رقابت‌ها تیم استان تهران و توابع در هر دو رده سنی خردسالان و نونهالان (پسران) مقام قهرمانی را کسب کرد.

در رده خردسالان، تیم قم با یک طلا، دو نقره و چهار برنز نایب قهرمان شد و تیم مرکزی بر سکوی سوم ایستاد. در رده نونهالان اصفهان نایب قهرمان شد و تیم قم با ثبت ۵ نشان نقره و ۳ برنز به عنوان سومی دست یافت.

وزرشگاه نخلستان قم میزبان مسابقات تکواندو قهرمانی منطقه ۳ کشور در دو رده سنی خردسالان و نونهالان بود.