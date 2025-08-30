پخش زنده
معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیطزیست از بهبود مدیریت زیستگاههای یوز آسیایی در سایت توران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ظهرابی به مناسبت روز ملی یوزپلنگ آسیایی،با اشاره به آغاز مرحله جدیدی در حفاظت از این گونه در آستانه انقراض گفت: سایت بازپروری توران برای تشکیل جمعیت پشتیبان یوز آسیایی در حال بهبود است.
وی افزود: این طرح ملی با هدف ایجاد جمعیت پشتیبان از یوزهای آسیایی، در قالب برنامه پنجسالهٔ نجات یوزپلنگ طراحی شده است.
وی همچنین به تاریخچه تلاشهای گسترده برای حفظ یوز آسیایی اشاره و تأکید کرد: پس از دو دهه فعالیت مستمر، اکنون در یک مرحله حساس و حیاتی برای نجات این گونه قرار داریم و تمام تلاشها باید بهصورت هماهنگ و هدفمند ادامه یابد.
ظهرابی افزود: در این راستا، علاوه بر حفاظت از زیستگاههای طبیعی، گامهایی برای بازپروری و تکثیر یوزهای آسیایی در سایت توران برداشته شده است تا از یوزهایی که به دلایل مختلف از طبیعت جدا شدهاند، برای ایجاد جمعیت پشتیبان استفاده کنیم.
آغاز اقدامات جدید:
تأمین همیارهای جدید برای مدیریت جمعیت شترهای سرگردان
مطالعه و اجرای طرحهای انتقال طعمه
ایمنسازی جاده عباسآباد
اجرای پروژههای مشارکت اجتماعی برای مدیریت تعارضات محلی
تلاشهای جمعی برای نجات یوز آسیایی
ظهرابی تأکید کرد که نجات یوز آسیایی نیازمند همبستگی ملی است و باید از تمامی ظرفیتها برای حفظ این گونه منحصربهفرد استفاده کرد.