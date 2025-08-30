به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، امام جمعه جغتای در مراسم یادبود گرامیداشت یاد شهدای ۸ شهریور در مسجد جامع این شهر گفت:

یادآوری ایثار و فداکاری شهیدان رجایی و باهنر، مجالی برای تجدید عهد با آرمان‌ های انقلاب اسلامی و خدمت صادقانه به مردم است.

حجت الاسلام والمسلمین جواد تقی پور افزود: شهیدان رجایی و باهنر دو همسنگر علم و جهاد و خدمت بودند که دوشادوش یکدیگر کمر به خدمت مردم ایران بستند، اما منافقان کور دل چشم دیدن یاران امام خمینی (ره) را نداشتند و در ۸ شهریور سال ۶۰ آن دو یار عزیز را به شهادت رساندند.

وی ادامه داد: شهادت مظلومانه رئیس‌ جمهور مردمی، شهید محمدعلی رجایی و نخست‌ وزیر وفادار، شهید دکتر محمدجواد باهنر به دست منافقان کوردل، برگ زرینی در تاریخ انقلاب اسلامی ایران است که نشان‌ دهنده استقامت و پایبندی این مردان بزرگ به آرمان‌ های ملت بود.

تقی پور گفت: خاطره‌ های بسیاری درباره ساده‌ زیستی این مقامات وجود دارد. آنها فقیر نبودند بلکه ساده‌ زیست بودند و کافی است نگاهی به نقل قول‌ ها و زندگینامه این بزرگواران شود تا عمق خاکی بودن آنها را دریابیم.

وی افزود: رجایی اگر در زیر کرسی محقر خود در خانه می‌ نشست یا کنار خانواده سر سفره ساده طعام می‌ خورد، از روی ریا نبود، این خصیصه از ذات چنین انسان بزرگی برمی‌ خاست.

امام جمعه جغتای با اشاره به شهادت امام عسکری، به وظیفه مومنان نسبت به امام زمان اشاره کرد و گفت: هم اکنون با توجه به اتفاقات فعلی در جهان و کشتار مردم و زنان و کودکان بی دفاع غزه و جهان اسلام دعای برای فرج امام زمان مهمترین اعمال است تا قائم آل محمد (ص) با ظهورش ریشه این بی عدالتی و ظلم را بکند.

قرائت کلام الله مجید توسط قاریان برجسته و قرائت فاتحه از دیگر برنامه‌ های این مراسم بود که توسط ستاد بزرگداشت هفته دولت در جغتای اجرا شد.

روز هشت شهریور سال ۱۳۶۰ در یک اقدام تروریستی از سوی منافقین جلسه شورای امنیت کشور با حضور رئیس جمهور و نخست وزیر منفجر شد و شهید رجایی و شهید باهنر در این انفجار تروریستی به شهادت رسیدند.