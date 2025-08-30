پخش زنده
نهم شهریور، سالروز برگزیدن قزوین به عنوان پایتخت از سوی شاه تهماسب صفوی به عنوان روز قزوین نامگذاری شده و از فردا برنامه های گرامی داشت هفته فرهنگی دیار مینودری آغاز می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، صباغی در گفتوگو با بخش خبری ۲۰ با اشاره به بیش از ۴۷ برنامه تدارک دیده شده که از جمله این برنامهها میتوان به جشنواره بازیهای بومی محلی و جشنواره بزرگ ورزش باستانی اشاره کرد که به احیای سنتها و ورزشهای کهن میپردازد.
وی از برگزاری جشنواره بزرگ قیمه نثار در هفته فرهنگی خبر داد و گفت: جشنواره بزرگ قیمه نثار، نه تنها فرصتی برای چشیدن طعم اصیل قزوینی است، بلکه جشنی برای هویت غذایی این شهر به شمار میرود.
به گفته شهردار قزوین، در این هفته جشنواره بازیهای خانواده، لحظاتی شاد و مفرح را برای اعضای خانواده رقم میزند، کارگاههای گردشگری، به ارتقاء دانش و مهارتهای فعالان این صنعت کمک میکنند، جام بزرگ محلات شهر، با هدف تقویت روحیه نشاط و همبستگی در بین جوانان و ساکنان محلات مختلف برگزار میشود.
صباغی، اجرای جشنهای نواحی منفصل شهری با رویکرد شهروندی، اجرای طرح «هر محله یک سینما» و افتتاحیه «جشنواره شهروند نمونه»، با هدف قدردانی و ترویج الگوهای شهروندی مسئولیتپذیر را از دیگر برنامههای هفته فرهنگی قزوین برشمرد.
این مقام مسئول در ادامه گفت: برگزاری همایش خوشنویسی شکسته نستعلیق و محفل ادبی عبید، جلوهای از دیگر برنامههای فاخر فرهنگی هفته فرهنگی قزوین است.
قزوین، شهر هنر خوشنویسی: نمایش قلم بر بیلبوردهای شهری
صباغی از اجرای طرح اکران خوشنویسی قزوین در بیلبوردهای شهری توسط سازمان زیباسازی شهرداری خبر داد و افزود: این طرح، هنر خوشنویسی را که قزوین مهد آن به شمار میرود، از گالریها و موزهها به فضای عمومی شهر میآورد و جلوهای بصری و هنری به چهره شهری قزوین میبخشد.
شهردار قزوین همچنین از برگزاری جشن گرامیداشت و برنامههای شاد در “سعدالسلطنه” خبر داد و تاکید کرد: جشن میلاد حضرت رسول (ص) امسال در پارک فدک برگزار خواهد شد که با حضور بیش از ۴۰۰ خانواده، شاهد برنامههای فرهنگی و توسعه فرهنگ خانواده خواهیم بود.
وی به افتتاح پروژههای عمرانی با هزینهکرد ۴۵۰ میلیارد تومان اشاره کرد و بیان داشت: در این هفته، مردم شاهد دستاوردهای شهرداری خواهند بود و پروژههای مهمی با حضور خودشان افتتاح میشود. این هفته، فرصتی برای ارائه گزارش فعالیتهای یک سال گذشته شهرداری به مردم است.