به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ اجلاسیه‌ی شهدای پشتیبانی دومین کنگره‌ی سرداران، امیران و ۸ هزار شهید گیلان و چهارمین یادواره ۱۱۰ شهید آماد و پشتیبانی استان، باهدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، امروز، در باغ موزه‌ی دفاع مقدس گیلان در رشت برگزار شد.

در این اجلاسیه همچنین از مستند «گیلانیان، پشتیبانان غیور» با موضوع کمک‌های مردمی به جبهه‌های ۸ سال دفاع مقدس رونمایی شد.

این کنگره تا ۱۷ شهریور ادامه دارد و در این مدت اجلاسیه‌های مختلفی برگزار خواهد شد.