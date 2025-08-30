پخش زنده
کنگره ملی ۸ هزار شهید گیلان با برگزاری اجلاسیه شهدای پشتیبانی در رشت آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ اجلاسیهی شهدای پشتیبانی دومین کنگرهی سرداران، امیران و ۸ هزار شهید گیلان و چهارمین یادواره ۱۱۰ شهید آماد و پشتیبانی استان، باهدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، امروز، در باغ موزهی دفاع مقدس گیلان در رشت برگزار شد.
در این اجلاسیه همچنین از مستند «گیلانیان، پشتیبانان غیور» با موضوع کمکهای مردمی به جبهههای ۸ سال دفاع مقدس رونمایی شد.
این کنگره تا ۱۷ شهریور ادامه دارد و در این مدت اجلاسیههای مختلفی برگزار خواهد شد.