نمایشگاه هنرهای تجسمی ویژه هنرآموزان و دبیران هنر در آذربایجان غربی برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ این نمایشگاه به همت معاونت پرورشی و فرهنگی آموزش و پروش آذربایجان غربی و در دو بخش الف- موضوعی: وفاق و انسجامملی در شرایط فعلی کشور -سبک زندگی ایرانی و اسلامی -ایثار و شهادت و عفاف و حجاب و ب- بخشآزاد برگزار میشود.
علاقه مندان میتوانند آثار خود را در رشتههای نگارگری- نقاشی-طراحی- تصویرسازی- طراحی گرافیک- عکاسی-مجسمه سازی- خوشنویسی-نقاشی خط و کاریکاتور به حساب کاربری شاد https://shad.ir/Art_Exhibition ارسال کنند.
آخرین مهلت ارسال آثار ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۴ است و شرکت کنندگان حداکثر دو اثر میتوانند ارسال کنند.
پس از انتخاب اثر برای حضور در نمایشگاه صاحب اثر موظف به تحویل اثر به دبیرخانه جهت شرکت در نمایشگاه میباشد.
برای همه هنرمندان حاضر در نمایشگاه گواهی حضور صادر خواهد شد.
شرکت کنندگان همراه آثار خود مشخصات شخصی و اداری (نام و نام خانوادگی- شهرستان- کد پرسنلی- کد ملی- رشته اثر- سمت و نام آموزشگاه) خود را در یک فایل وورد به آدرس دبیرخانه ارسال بفرمایند.
علاقهمندان برای کسب اطلاعات بیشتر با اداره فرهنگی هنری اداره کل به شماره ۳۲۲۵۶۲۶۶ تماس بگیرند.