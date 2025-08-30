به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در روز نخست از مسابقات دستجات آزاد اسکیت اینلاین اسلالوم (آلپاین) ورزشکاران بخش بانوان به رقابت پرداختند.

این رقابت‌ها، در بخش اسلالوم و در ۳ رده سنی جوانان یک، جوانان ۲ و بزرگسالان به میزبانی استان تهران و در بوستان سرخه حصار برگزار شد و در پایان نیز نفرات برتر این رویداد به شرح زیر معرفی شدند.

در رده سنی جوانان یک، مائده حیدری، سادنا نصیری و خورشید انصاری توانستند جایگاه‌های اول تا سوم را به دست بیاورند.

در رده سنی جوانان دو، روشنک چنیان توانست حائز رتبه نخست شود. نگار امیری دوم شد و غزل صادقی هم در رده سوم جای گرفت.

در رده سنی بزرگسالان، فاطمه کرم زاده در رقابت دیدنی و حساس توانست در هر ۲ راند عملکرد خوبی ارائه دهد و ضمن قرار گرفتن در رده نخست به مدال خوشرنگ طلا هم برسد. تینا زیرکی و مائده جهانفر نیز عناوین دوم و سوم را تصاحب کردند.