برترینهای روز نخست مسابقات دستجات آزاد اسکیت اینلاین اسلالوم (آلپاین) در بخش بانوان مشخص شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در روز نخست از مسابقات دستجات آزاد اسکیت اینلاین اسلالوم (آلپاین) ورزشکاران بخش بانوان به رقابت پرداختند.
این رقابتها، در بخش اسلالوم و در ۳ رده سنی جوانان یک، جوانان ۲ و بزرگسالان به میزبانی استان تهران و در بوستان سرخه حصار برگزار شد و در پایان نیز نفرات برتر این رویداد به شرح زیر معرفی شدند.
در رده سنی جوانان یک، مائده حیدری، سادنا نصیری و خورشید انصاری توانستند جایگاههای اول تا سوم را به دست بیاورند.
در رده سنی جوانان دو، روشنک چنیان توانست حائز رتبه نخست شود. نگار امیری دوم شد و غزل صادقی هم در رده سوم جای گرفت.
در رده سنی بزرگسالان، فاطمه کرم زاده در رقابت دیدنی و حساس توانست در هر ۲ راند عملکرد خوبی ارائه دهد و ضمن قرار گرفتن در رده نخست به مدال خوشرنگ طلا هم برسد. تینا زیرکی و مائده جهانفر نیز عناوین دوم و سوم را تصاحب کردند.