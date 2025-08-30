رئیس بیمارستان کیش، درگذشت دکتر بابک فتح آبادی، متخصص داخلی بیمارستان کیش را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دکتر سعید جاودان سیرت در این پیام آورده است:

انالله و انا الیه راجعون

با قلبی آکنده از اندوه خبر درگذشت ناگهانی و جانسوز همکار گرانقدر و پزشک حاذق، زنده یاد دکتر بابک فتح آبادی متخصص داخلی بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی کیش مایه تألم و تأثر گردید.

دکتر فتح آبادی نه نن‌ها پزشکی چیره دست و دلسوز بود، بلکه انسانی وارسته، خوش خلق و بی نظیر در پیگیری امور بیماران خویش بود.

در دوران سخت و پرالتهاب همه گیری کوید ۱۹ ایشان بی هیچ چشم داشتی، جانانه و با از خودگذشتگی تمام در خط مقدم مبارزه با بیماری ایستاد.

یاد و خاطره تلاش‌های بی دریغ ایشان که ناجی جان بسیاری از هموطنانم شد و بیمارانش را به آغوش گرم خانواده بازگرداند هرگز از یاد و خاطره ما نخواهد رفت.

ایشان به واقع مصداق بارز ایثار و فداکاری در قالب یک پزشک متعهد بود.

این ضایعه بزرگ نه تنها برای خانواده معزز ایشان که برای جامعه پزشکی کشور بویژه برای خانواده بزرگ بیمارستان کیش ضایعه‌ای جبران ناپذیر است.

جای خالی ایشان با آن لبخند مهربان و روحیه تسلی بخش همواره در این بیمارستان احساس می‌شود.

اینجانب به نمایندگی از خانواده بزرگ سلامت کیش این مصیبت عظمی را به خانواده ارجمند دکتر فتح آبادی، جامعه پزشکی و پرسنل فداکار بیمارستان و مردم شریف کشور تسلیت عرض نمود‌ه و از خداوند منان برای آن عزیز سفر کرده علو درجات و همنشینی با اولیاء الله و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت مینمایم.

دکتر سعید جاودان سیرت

رئیس بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی کیش