گپ و گفتی با نفرات برتر کنکور

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۰۸- ۲۱:۲۲
خبرهای مرتبط

درخشش دانش آموزان ارومیه ای در آزمون سراسری ۱۴۰۴

درخشش دانش‌آموزان ساروی در کنکور سراسری علوم انسانی

محمدآیدین منفرد نفر دوم کنکور تجربی شد

سه دانش‌آموز اصفهانی در میان رتبه‌های تک‌رقمی کنکور ۱۴۰۴

اعلام رتبه‌های برتر آزمون سراسری ۱۴۰۴ در پنج گروه آموزشی

درخشش ۷ دانش‌آموز خراسان رضوی در آزمون سراسری ۱۴۰۴

برچسب ها: نفرات برتر کنکور ، حسینی‌بای
