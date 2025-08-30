پخش زنده
حزبالله لبنان حمله صهیونیستها به نشست رسمی دولت در صنعا که منجر به شهادت نخستوزیر یمن شد را جنایتی تازه در کارنامه رژیم صهیونیستی دانست و گفت: این خونهای پاک، نشانهای از پایداری و مقاومت و لعنتی ماندگار بر این رژیم خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،به نقل از پایگاه خبری العهد، حزبالله لبنان در بیانیهای رسمی با نهایت اندوه و تأثر، شهادت احمد غالب الرهوی، نخستوزیر دولت تغییر و سازندگی یمن، به همراه جمعی از وزرا را که در پی حمله صهیونیستی به نشست رسمی دولت در صنعا به وقوع پیوست، تسلیت گفت.
در این بیانیه آمده است: این تجاوز وحشیانه، جز جنایتی دیگر در کارنامه سیاه رژیم صهیونیستی نیست؛ کارنامهای که از غزه و لبنان تا سوریه، یمن و ایران با خون کودکان، زنان، سالخوردگان و غیرنظامیان بیگناه لکهدار شده است.