به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در سومین روز از رقابت‌های تنیس روی میز فیدر چک و در مرحله نیمه نهایی این مسابقات، تیم دوبل کشورمان متشکل از نیما و نوشاد عالمیان با پیروزی مقابل تیم دوبل ژاپن متشکل از کاواکامی و یوشیاما دارنده سید دوم مسابقات به فینال رسیدند.

برادران عالمیان در این بازی گیم اول را با نتیجه ۱۱ بر ۶ به سود خود به پایان رساندند، در گیم دوم بازی با نتیجه ۱۲ بر ۱۰ به سود ژاپن ادامه یافت، گیم سوم این مسابقه نیز با برتری ۱۴ بر ۱۲ برادران عالمیان همراه بود در ادامه گیم چهارم این دیدار نیز با پیروزی ۱۱ بر ۷ ایران خاتمه یافت تا تیم قدرتمند ژاپن با نتیجه ۳ بر یک مغلوب راکت به دستان کشورمان شود.

قهرمان مسابقات دونفره فردا (یکشنبه) با تقابل تیم دونفره ایران متشکل از نیما و نوشاد عالمیان و تیم دو نفره ژاپن متشکل از یوتو آبه و سوتا نودا مشخص خواهد شد.

مسابقات تنیس روی میز فیدر چک که از ۶ شهریور آغاز شد تا ۱۰ شهریور ادامه خواهد داشت. ایران با ۵ ورزشکار در این مسابقات شرکت دارد.