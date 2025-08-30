به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از وزارت نیرو (پاون)، افزایش ظرفیت تولید برق منطقه و کمک به پایداری شبکه، پاسخ به نیاز روزافزون رشد مصرف برق منطقه، اشتغال‌زایی و استفاده از حداکثر توان مهندسی داخل کشور از جمله اهداف اجرای سامانه خنک‌کاری هوای ورودی توربین به روی چهار واحد گازی نیروگاه سلطانیه زنجان است.

این طرح با حجم سرمایه‌گذاری ۱۵۰ میلیارد تومان جهت افزایش تولید و راندمان بخش نیروگاهی برای پیک مصرف برق تابستان نصب و راه‌اندازی شده و این میزان افزایش توان تولید معادل تامین برق ۶۰ هزار مشترک خانگی است.

براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته برای پیک تابستان امسال بالغ بر ۷۱۰ مگاوات پروژه ارتقای توان تولید برق واحد‌های گازی نیروگاهی به روش خنک‌کاری هوای ورودی (مدیا)، ارتقای اساسی توربین گازی و ارتقای سیستم کنترل در دستور کار قرار گرفته که تاکنون ۶۷۰ مگاوات از این طرح‌ها اجرایی شده است.



افتتاح طرح های توسعه شبکه برق در نیروگاه سلطانیه با حضور وزیر نیرو



در جریان این بازدید همچنین طرح توسعه دو بی خط ۲۳۰ کیلوولت در پست نیروگاه سلطانیه و همچنین خط دومداره ارتباطی ۲۳۰ کیلوولت این نیروگاه، با حضور وزیر نیرو به بهره‌برداری رسید. پروانه برهانی، مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای زنجان، در آیین افتتاح این پروژه‌ها گفت: این طرح‌ها با مجموع اعتباری بالغ بر ۲۱۵۰ میلیارد ریال اجرا و امروز به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: طرح توسعه دو بی خط ۲۳۰ کیلوولت در پست نیروگاه سلطانیه با اعتباری معادل ۱۸۵۰ میلیارد ریال و همچنین احداث خط دومداره ارتباطی ۲۳۰ کیلوولت به طول دو کیلومتر با اعتباری حدود ۳۰۰ میلیارد ریال، با تلاش شبانه‌روزی همکاران شرکت به ثمر نشست.

برهانی با اشاره به اهداف اجرای این پروژه‌ها اظهار داشت: این اقدامات با هدف تعدیل بار ترانسفورماتور‌های پست ۴۰۰/۲۳۰ غایتی، بهبود پروفیل ولتاژ در پست ۲۳۰ ابهر و تقویت شبکه موجود برای عبور از اوج بار سال ۱۴۰۴ به بهره‌برداری رسیده است.

مدیرعامل برق منطقه‌ای زنجان تأکید کرد: اجرای این طرح ها نقش مؤثری در پایداری شبکه انتقال استان زنجان و استان‌های همجوار خواهد داشت و زمینه را برای افزایش ظرفیت و قابلیت اطمینان شبکه برق کشور فراهم می‌کند.