رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه آذربایجان شرقی:
استمرار راه شهدا چراغ راه مسئولان است
رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه آذربایجان شرقی با بیان اینکه استمرار راه شهدا چراغ راه مسئولان است گفت: خدمتگزاران نظام اسلامی باید در تمامی امور خدمت به مردم شهیدان را الگو و سرلوحه کارهای خود قرار دهند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،حجت الاسلام رسول مشهوری در یادواره شهدای کارمند گفت:هفته دولت نه تنها یاد شهدای خدمت را زنده میکند بلکه فرصتی است تا مردم با دستاوردهای دولت و خدمات ارائه شده آشنا شوند و نقش مسئولان در پیشبرد اهداف کشور بهتر دیده شود.
وی با بیان اینکه این هفته باید بهانهای برای ترویج فرهنگ خدمترسانی و خودباوری ملی باشد گفت: خدمت صادقانه و پیروی از راه شهدا اعتماد مردم را به نظام و دولت افزایش میدهد.
گفتنی است در ادامه این مراسم در مدح امام حسین (ع) و شهدای دولت و کارمند مدیحه سرایی شد.