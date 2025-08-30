به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آقای آرمن گریگوریان، دبیر شورای عالی امنیت ملی ارمنستان در پایان سفر فشرده‌ای که به دعوت دکتر علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان به تهران داشت ضمن ابراز رضایت از ملاقات‌های خود با مقامات جمهوری اسلامی ایران افزود: سند جامع روابط راهبردی میان ایران و ارمنستان که در این سفر پیرامون‌ آن بحث و رایزنی شد، در آینده‌ای نزدیک به امضای مقامات دو کشور خواهد رسید.

آقای لاریجانی هم در نشست پایانی سفر یک روزه‌ی آقای گریگوریان، امضای سند جامع روابط راهبردی میان دو کشور را امری لازم، حیاتی و قوام بخش گفتمان صلح در منطقه دانست.