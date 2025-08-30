پخش زنده
ملی پوش تنیس روی میز کشورمان با برتری مقابل حریف خود به مرحله نیمه پایانی رقابتهای فیدر جمهوی چک صعود کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نوشاد عالمیان در جدول انفرادی رقابتهای تنیس روی میز فیدر جمهوری چک و در مرحله یک چهارم پایانی امروز شنبه ۸ شهریور با شکست حریف فرانسوی خود به نیمه نهایی صعود کرد و مدال برنز خود را قطعی کرد.
پیش از این تیم دو نفره نوشاد و نیما عالمیان با شکست تیم ژاپن به فینال صعود کرد و در یک قدمی قهرمانی قرار گرفتند. در حال حاضر مدال نقره آنها قطعی است.
ادامه رقابتها فردا (یکشنبه) برگزار میشود.
نتایج به شرح زیر است:
مرحله یک چهارم نهایی انفرادی
نوشاد عالمیان از ایران (رنکینگ ۱۰۶ جهان) ۳ - جو سیفرید از فرانسه (رنکینگ۹۴ جهان) صفر
امتیاز:۱۱ بر ۹، ۱۲ بر ۱۰، ۱۱ بر ۵
مرحله نیمه نهایی دونفره
تیم نوشاد و نیما عالمیان از ایران ۳ - تیم کاواکامی و یوشییاما از ژاپن ۱
امتیاز: ۱۱ بر ۶، ۱۰ بر ۱۲، ۱۴ بر ۱۲، ۱۱ بر ۷