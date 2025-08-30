ملی پوش تنیس روی میز کشورمان با برتری مقابل حریف خود به مرحله نیمه پایانی رقابت‌های فیدر جمهوی چک صعود کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نوشاد عالمیان در جدول انفرادی رقابت‌های تنیس روی میز فیدر جمهوری چک و در مرحله یک چهارم پایانی امروز شنبه ۸ شهریور با شکست حریف فرانسوی خود به نیمه نهایی صعود کرد و مدال برنز خود را قطعی کرد.

پیش از این تیم دو نفره نوشاد و نیما عالمیان با شکست تیم ژاپن به فینال صعود کرد و در یک قدمی قهرمانی قرار گرفتند. در حال حاضر مدال نقره آنها قطعی است.

ادامه رقابت‌ها فردا (یکشنبه) برگزار می‌شود.

نتایج به شرح زیر است:

مرحله یک چهارم نهایی انفرادی

نوشاد عالمیان از ایران (رنکینگ ۱۰۶ جهان) ۳ - جو سیفرید از فرانسه (رنکینگ۹۴ جهان) صفر

امتیاز:۱۱ بر ۹، ۱۲ بر ۱۰، ۱۱ بر ۵

مرحله نیمه نهایی دونفره

تیم نوشاد و نیما عالمیان از ایران ۳ - تیم کاواکامی و یوشی‌یاما از ژاپن ۱

امتیاز: ۱۱ بر ۶، ۱۰ بر ۱۲، ۱۴ بر ۱۲، ۱۱ بر ۷