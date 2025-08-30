استاندار همدان گفت: از ابتدای دولت بحث تعامل و وفاق ملی دولت چهاردهم را داشته‌ایم و بنا بر تاکیدات مقام معظم رهبری، اتحاد و همدلی لازمه حفظ و پیشبرد کشور است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حمید ملانوری شمسی در جمع اهالی رسانه استان به مناسبت گرامیداشت هفته دولت افزود: تغییر مدیریتی و چابک سازی مدیریت استان را داشته ایم و تغییرات بر برخورد چابک سازی و ارتقای بهره وری داشته ایم.

او بر برنامه محوری تاکید و تصریح کرد: همه دستگاه های اجرایی باید برنامه محوری را عملیاتی کنند و لازمه ان نیاز به تدوین نقشه تحول و پیشرفت است.

استاندار همدان تاکید کرد: در استان ما در مدت ۱۰ ماه با حضور مدیران. کارشناسان دستگاه های اجرایی و اساتید دانشگاه ها با ارائه راهکارها و با توجه به سن آمایش سرزمین و برنامه هفتم توسعه تهیه کردیم.

جهش اقتصادی استان همدان با جذب ۱۶۸ میلیون دلار سرمایه گذاری

استاندار همدان گفت: در استان همدان تاکنون ۳۸۰ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی شده است که تنها ۱۶۸ میلیون دلار آن طی یک سال اخیر بوده است.

حمید ملا نوری شمسی از وجود ظرفیت های بزرگ مختلف استان برای جذب سرمایه گذاران خارجی خبر داد و افزود: وجود ۳۳ نوع کانی معدنی شناسایی شده در استان ، تنوع بیش از هزار ۳۰۰ گونه گیاهان دارویی و محصولات کشاورزی قطب تولید کشور و جاذبه های گردشگری ظرفیت زیادی برای سرمایه گذاران دارد.

او بر تعامل و بررسی مسائل تخصصی هر شهرستان تاکید و تصریح کرد: با پیگیری های انجام شده بیش از ۵۰ درصد اولویت هر شهرستان محقق شده است و برای بهبود و سرعت در روند اجرایی کارها و جذب سرمایه گذاران صدور مجوز ها را به کمترین زمان رسانده ایم.

حمید ملانوری از تحول و شتاب در ساخت طرح های مسکن استان خبر داد و گفت: همه متقاضیان مسکن استان که تاکنون وجه پرداخت کرده اند شامل تعیین زمین شده اند.

او دغدغه ناترازی برق را مربوط به خشکسالی و عدم رعایت الگوی مصرف و کم بودن برنامه ریزی های سال های پیش دانست و تاکید کرد: ساخت نیروگاه های خورشیدی در دست اجراست و تاکنون در استان ۲ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی را راه اندازی کرده اند.

استاندار همدان با اشاره به کاهش ۳۰ درصدی بارش ها در استان همدان گفت: برنامه ما در زمینه حفظ منابع آبی استان با رویکرد سرمایه گذاری های حفظ منابع آبی و زیست محیطی است .

این مسئول تصریح کرد: در جهاد آبرسانی ۱۶۰ روستا آبرسانی شد و در مرحله بعد هم جهاد آبرسانی را با هدف تامین آب پایدار برای ۳۳۰ روستا داریم.

ملانوری شمسی اظهار داشت: ما امسال 17 هزار و 161 نفر سهمیه ایجاد اشتغال را داشتیم و ما 20 هزار و 120 نفر اشتغال را را ایجاد کردیم که نزدیک به 20 درصد بیشتر از تعهد اشتغال را داشته ایم

به گفته وی استان همدان در رتبه بیست و هفتمین کشور از نظر نرخ تورم در کشور قرار دارد.