به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مسئول کمیته برگزاری مسابقات استان گفت مسابقات والیبال جام عدالت امروز با پیروزی تیم سیب سرخ یاسوج در مقابل تیم آراد ممسنی به پایان رسید

امین ارجمند افزود: این مسابقات با هدف یادبود قضات خوشنام استان زنده‌یاد سید عیسی حسنی و سید یحیی حسنی از تیرماه شروع و امروز با برگزاری فینال آن به کار خود پایان داد

وی اضافه کرد: این مسابقات با حضور ۱۰ تیم از یاسوج نورآباد و بهبهان در قالب دو گروه ۵ تیمی به صورت دوره‌ای برگزار شد.

مسئول کمیته برگزاری مسابقات استان گفت: در مسابقه فینال امروز تیم سیب سرخ یاسوج با نتیجه سه بر دو تیم آراد ممسنی راشکست داد و جام این مسابقات را از آن خود کرد