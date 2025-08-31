اجرای طرح تاگ و رفاه کارت فرهنگی و ورزشی در حمیدیه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حبیب الله فضل الله پور در نشست با فعالان سیاسی اجتماعی شهرستان با تشریح جزئیات طرح «تاک» افزودذ:: این طرح جامع با هدف بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های خالی دستگاه‌های اجرایی و توزیع عادلانه امکانات فرهنگی و ورزشی برای جوانان ۱۵ تا ۳۰ ساله طراحی شده است.

وی ادامه داد: جوانان می‌توانند با استفاده از «رفاه کارت فرهنگی ورزشی» به صورت رایگان از سالن‌های ورزشی، مراکز فرهنگی، سینما‌ها و امکانات آموزشی موجود در شهرستان استفاده کنند.

معاون سیاسی - اجتماعی استانداری خوزستان با اشاره به تاریخچه درخشان حمیدیه در دفاع مقدس خاطر نشان کرد: این شهرستان در دوران جنگ مظهر ایثار و مقاومت بود و مردم با همدلی و ایثارگری‌های خود نقش بی‌بدیلی در حفظ میهن ایفا کردند.

فضل الله پور بر اهمیت توجه به کرامت زنان و کودکان تأکید کرد و ادامه داد: در کانون‌های پرورش فکری کودکان و نوجوانان، برنامه‌های ویژه‌ای برای استیفای حقوق زنان و کودکان در دست اجرا داریم.

وی همچنین از راه اندازی مرکز فنی و حرفه‌ای با تأمین فضای لازم توسط آموزش و پرورش شهرستان، تعمیر و بازسازی کامل سالن آمفی‌تئاتر توسط فرهنگ و ارشاد اسلامی، راه‌اندازی دانشگاه پیام نور در شهرستان، تعیین مسئول و تجهیز کامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خبر داد و گفت: این پروژه‌ها باید ظرف یک هفته تا یک ماه به صورت کامل اجرایی شوند و پیشرفت کار به صورت مستمر به استانداری گزارش شود.

فضل الله پور از راه‌اندازی «کانون حقوق مدافعان حقوق زن» خبر داد و افزود: این نهاد غیرانتفاعی با حضور وکلای داوطلب و روانشناسان، خدمات حقوقی و مشاوره‌ای رایگان به زنان و کودکان ارائه می‌دهد.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی حمیدیه گفت: دویست هکتار زمین کشاورزی در این منطقه می‌تواند فرصت‌های بی‌نظیری برای اشتغالزایی و توسعه اقتصادی ایجاد کند.

وی بر لزوم ایجاد مراکز مشاوره تخصصی در کانون پرورش فکری تأکید کرد و گفت: این مراکز می‌توانند به کاهش خشونت‌های ساختاری و حمایت از کودکان بازمانده از تحصیل کمک کنند.

فضل‌الله‌پور از فعالان خواست با رویکرد ایجابی در توسعه شهرستان مشارکت کنند و گفت: تشکیل مجمع نخبگان و همیاران فرماندار می‌تواند به ارائه راهکار‌های عملی برای مشکلات منطقه منجر شود.

وی در پایان بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های خالی دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: باید ظرفیت‌های موازی را به ظرفیت‌های متقارن تبدیل کنیم تا بتوانیم خدمات بهتری به مردم ارائه دهیم.

در پایان این نشست، فعالان سیاسی اجتماعی حمیدیه به بیان دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود پرداختند و بر لزوم توجه بیشتر به مسائل زیرساختی و اشتغالزایی در منطقه تأکید کردند.