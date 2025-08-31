به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،سردار عباس قلیزاده فرمانده سپاه عاشورا در مراسم اختتامیه طرح یاوران ولایت با بیان اینکه شما عزیزان مایه افتخار نظام اسلامی و آینده سازان کشور هستید گفت: امید است با هماهنگی ، وحدت و همدلی در راستای یکپارچگی کشور خود را برای سربازی امام زمان (عج) آماده کنیم.

سردار عباس قلیزاده افزود: از شما دانش آموزان عزیز انتظار داریم با اخلاق ، رفتار و کردارتان در مدرسه‌ای که هستید تحولی ایجاد کنید تا مدارس نمونه بیشتری داشته باشیم.

وی ادامه داد: انتظار ما این است که شما در نقش فرماندهان واحد‌های دانش آموزی استان با پیاده سازی احکام الهی و اجرای فرامین مقام معظم رهبری در سرنوشت کشور سهیم باشید چرا که این امر خطیر از اولویت‌های جامعه ما است.

فرمانده سپاه عاشورا تصریح کرد: این انقلاب در همه عرصه‌ها مدیون دین، صبر مردم و خون شهدا است، اما انتظار رهبر معظم انقلاب اسلامی از شما دانش آموزان این است که آینده انقلاب اسلامی و اسلام را با بصیرت ترسیم کنید.

وی با تاکید بر اینکه چشم همه مردم مستضعفان جهان به این انقلاب دوخته شده است گفت: با صلابت شما جوانان و مقام معظم رهبری نقشه‌های استکبار جهانی خنثی می‌شود.

صادقی مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی با بیان اینکه دانش آموزان بسیجی ما باید مجهز به علم روز باشند تا نقش اثر گذاری در جامعه داشته باشند گفت: ما به دانش آموزانی نیازمندیم که در کنار تعهد تخصص داشته باشند تا باعث اوج گیری و بالندگی جامعه شوند.

وی با تاکید بر اینکه شما فرماندهان بسیج دانش آموزی خواهید بود سعی کنید با محبت و احساس مسئولیت دانش آموزان را به این مکتب جذب کنید افزود: شما عزیزان مطالبه گری کنید تا مدرسه‌ای در تراز نظام اسلامی ایجاد کنیم.

حجت الاسلام مصطفی سرایی مسئول سازمان بسیج دانش آموزی آذربایجان شرقی هدف از برگزاری این دوره را کادرسازی و ایجاد شور و نشاط و آشنایی دانش آموزان با اهداف بسیج، نحوه و راهکار‌های جذب دانش آموزان در بسیج دانش آموزی برشمرد.

وی با بیان اینکه به ۳۶ هزار شهید دانش آموز افتخار می‌کنیم خاطرنشان کرد: سخنرانی یک و نیم دقیقه‌ای توسط دانش آموزان با موضوع بازگشایی مدارس برای دانش آموزان و ایجاد انگیزه و آشنا کردن آن‌ها با مکتب و خدمات بسیج به عنوان فرمانده واحد از دیگر اهداف این برنامه است.