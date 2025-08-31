پخش زنده
کتابخانه سیار روستایی کانون پرورش فکری عشقآباد بعد از چند سال وقفه، با ارائه خدمت فرهنگی و آموزشی به روستاهای اطراف آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، این کتابخانه سیار که به عنوان یکی از مراکز فرهنگی مهم در روستاهای اطراف عشقآباد شناخته میشود که با پیگیریهای مسئولان دوباره به حرکت درآمد.
کتابخانه سیار عشقآباد به دلیل نبود مربی متخصص چند سالی تعطیل بود، اما اکنون با جذب نیرو و برنامهریزی منسجم، خدمات متنوعی از جمله امانت کتاب، قصهگویی، کاردستی، نمایش و بیش از ۶۰ فعالیت کتابمحور دیگر را به کودکان و نوجوانان ارائه میکند.
مهدی مظهری، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، در حاشیه آغاز به کار مجدد این کتابخانه گفت: کتابخانههای سیار نه تنها به تحقق عدالت فرهنگی در مناطق محروم و دورافتاده کمک میکنند، بلکه بستری مناسب برای کشف و پرورش استعدادهای کودکان و نوجوانان فراهم میآورند.
با راهاندازی دوباره کتابخانه سیار عشقآباد، کودکان و نوجوانان روستاهای اطراف میتوانند از خدمات فرهنگی متنوع و برنامههای آموزشی و سرگرمی آن بهرهمند شوند.