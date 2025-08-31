وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای ضمن محکومیت شدید جنایت تروریستی رژیم صهیونیستی علیه یمن، نسبت به تهدید‌های فزاینده ناشی از توسعه‌طلبی و تروریسم سازمان‌یافته رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت بین‌المللی هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در این بیانیه اقدام تجاوزکارانه و تروریستی رژیم منحوس صهیونیستی علیه یمن که منجر به شهادت احمد غالب ناصرالرهوی نخست‌وزیر دولت تغییر و سازندگی یمن و چند تن از وزرای همراه او شد را به شدیدترین وجه ممکن محکوم و بر ضرورت تحرک جدی جامعه جهانی و کشور‌های اسلامی برای مهار یاغی‌گری این رژیم تاکید کرد.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران افزود: جنایت ددمنشانه رژیم صهیونیستی در تجاوز نظامی به زیرساخت‌ها و مناطق مسکونی یمن و ترور مسئولان عالیرتبه و شهروندان بی‌گناه یمنی نه تنها مصداق بارز جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است بلکه انتقام‌گیری شرورانه این رژیم از ملتی است که مصمم به ایفای مسئولیت اخلاقی و انسانی خود در حمایت از مردم مظلوم فلسطین بوده و در این راه از هیچ فداکاری دریغ نکرده است.

این وزارتخانه تاکید کرد: این حملات تروریستی و شهادت خدمتگزاران مردم در دولت یمن در عزم و اراده این ملت آزاده و شجاع برای دفاع از عزت خود و حمایت از مردم مظلوم فلسطین خللی وارد نمی‌کند و تنها موجب نفرت و خشم فزاینده افکار عمومی به ویژه در جهان اسلام علیه رژیم صهیونیستی و حامیان آن خصوصا آمریکا می‌شود.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران با تبریک و تسلیت شهادت نخست‌وزیر و دیگر مقام‌های عالیرتبه یمنی و همه شهروندان یمنی که در جریان تجاوزات نظامی رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده‌اند، مسئولیت سازمان ملل متحد و کلیه دولت‌های عضو آن برای اقدام عاجل جهت توقف جنگ‌افروزی رژیم اشغالگر و پاسخگوکردن سرکردگان جنایتکار این رژیم را خاطرنشان می‌کند و نسبت به تهدید‌های فزاینده ناشی از توسعه‌طلبی و تروریسم سازمان‌یافته رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت بین‌المللی هشدار می‌دهد.

این وزارتخانه افزود: بدون تردید ادامه بی‌عملی شورای امنیت سازمان ملل در قبال تجاوزات نظامی رژیم صهیونیستی علیه حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی کشور‌های منطقه و نقض‌های فاحش حقوق بین‌الملل به‌ویژه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، موجب فرسایش بیش از پیش هنجار‌های قانونی و بنیان‌های اخلاقی جامعه جهانی شده و صلح و امنیت منطقه و جهان را در معرض خطری بی‌سابقه قرار می‌دهد.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با یادآوری مسئولیت قانونی و اخلاقی همه دولت‌ها برای اقدام عاجل جهت توقف نسل‌کشی در غزه و جلوگیری از کشتار فلسطینیان بر اثر حملات مستمر نظامی و نیز گرسنگی و تشنگی تحمیل‌شده بر مردم مظلوم غزه، بر ضرورت محاکمه و مجازات سران سیاسی و نظامی رژیم صهیونیستی به‌خاطر ارتکاب جنایات شنیع تاکید می‌کند.

در تجاوز‌های هوایی روز پنجشنبه رژیم اشغالگر به صنعا، «احمد غالب ناصرالرهوی» نخست‌وزیر دولت تغییر و سازندگی به همراه تعدادی از وزیران همراه وی به شهادت رسیدند.

انصارالله یمن اعلام کرد که در این تجاوزات هوایی رژیم صهیونیستی، همچنین تعدادی از وزرای دولت مجروح شدند که سطح جراحت آنها متوسط و برخی نیز وخیم است که اکنون تحت مراقبت هستند.

دفتر نخست وزیری یمن اعلام کرد که دشمن اسرائیلی، نخست وزیر و تعدادی از وزرا را در جریان یک کارگاه آموزشی دولتی یمن هدف قرار داده بود.

رژیم صهیونیستی روز پنجشنبه گذشته پس از تجاوزات هوایی خود به صنعا اعلام کرده بود که چند تن از مقامات یمن در این تجاوزات هدف قرار گرفتند.

حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف یمن در حالی انجام می‌گیرد که مقامات سیاسی و نظامی صنعا بار‌ها اعلام کرده‌اند تا زمانیکه تجاوزات رژیم صهیونیستی به غزه ادامه داشته باشد، به حملات موشکی خود علیه سرزمین‌های اشغالی فلسطین ادامه می‌دهند.