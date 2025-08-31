کمیته خانواده‌های اسیران صهیونیست در بیانیه‌ای تاکید کردند که جنبش حماس به دستیابی به توافق و پذیرش شروط تعیین‌شده توسط ویتکاف علاقه‌مند است، اما نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم اشغالگر از مذاکره امتناع می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما از رسانه‌های رژیم صهیونیستی، کمیته خانواده‌های اسیران صهیونیست در این بیانیه همچنین با انتقاد شدید از عملکرد کابینه نتانیاهو، گفتند که برخی از اعضای کابینه از نظر روانی دچار مشکل هستند.

آنها هشدار دادند که اگر نتانیاهو تصمیم به اشغال نوار غزه بگیرد، این اقدام حکم اعدام برای اسرا و نظامیان اسرائیلی خواهد بود.

کمیته خانواده‌های اسرای صهیونیست پیش‌تر در بیانیه‌ای از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی خواستند تا درخواست اکثریت اسرائیلی‌ها را اجرا کند و اسرا را بازگرداند.

کمیته خانواده‌های اسرای صهیونیست در این بیانیه تاکید کردند که هم اکنون توافقی برای بازگشت اسرا روی میز قرار دارد و باید آن را پذیرفت و ارتش شرایط را برای پذیرش آن آماده کرده است.

آنها افزودند که ایال زامیر رئیس ستاد ارتش بر خواسته ما که همان توافق جامع برای پایان جنگ و بازگشت ۵۰ اسیر از غزه است تاکید دارد و مانند اسرائیلی‌ها به دنبال بازگشت اسرا و جلوگیری از کشته شدن نظامیان بیشتر است.

کمیته خانواده‌های اسرای صهیونیست در پایان این بیانیه تصریح کردند که اکنون زمان آن فرا رسیده که نتانیاهو خواسته اکثریت اسرائیلی‌ها را اجرا کرده و حق ندارد این جنگ را تا ابد ادامه دهد و نباید اسرا، نظامیان و تمام اسرائیلی‌ها را قربانی کند.

خانواده‌های اسیران صهیونیست و حامیان آنها به همراه سایر مخالفان سیاست‌های کابینه رژیم صهیونیستی تاکنون بار‌ها با آمدن به خیابان‌ها و برگزاری تظاهرات و بستن جاده‌ها اعتراض خود را به سیاست‌های نتانیاهو اعلام کرده‌اند.

سیاستمداران مخالف، نتانیاهو را خطری برای رژیم صهیونیستی دانسته و خواهان سرنگونی کابینه او شده‌اند. آنها تاکید کرده‌اند که نتانیاهو بقای خود در قدرت را بر منافع این رژیم، ترجیح می‌دهد.