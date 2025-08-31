مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران گفت: توسعه سرانه فرهنگی و تکمیل پروژههای نیمهتمام مهمترین برنامه دولت چهاردهم در مازندران است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ محمد محمدی، گفت: رویکرد اصلی دولت در حوزه فرهنگ برنامهمحوری است و تلاش داریم در کوتاهمدت گامهای مؤثری برای ارتقای جایگاه هنرمندان استان برداریم.
وی افزود: یکی از اقدامات مهم در این راستا افزایش کلاسهای فرهنگی، هنری و کارگاههای (ورکشاپ) رایگان برای اهالی فرهنگ و رسانه در سه منطقه شرق، مرکز و غرب استان است که بهمنظور ارتقای دانش و توانمندی فعالان این حوزه اجرا میشود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختها گفت: زمانی میتوان به رشد فرهنگی دست یافت که سرانه فضاهای فرهنگی در استان افزایش یابد. در همین راستا، پروژه کتابخانه مرکزی ساری با زیربنای نزدیک به ۷ هزار متر پس از ۱۸ سال توقف، با اعتباری معادل ۱۰۰ میلیارد تومان از سر گرفته شد و در سال جاری به بهرهبرداری میرسد.
محمدی ادامه داد: تالار مرکزی ساری نیز از دیگر پروژههای اولویتدار فرهنگی استان است که با اختصاص ۲۸ میلیارد تومان اعتبار برای تجهیز، در دستور کار قرار گرفته است. همچنین در شهرستانهای عباسآباد، کلاردشت، چالوس و رامسر طرحهای متعددی برای افزایش سرانه فضای فرهنگی آغاز میشود.
وی با اشاره به اقدامات حوزه رویدادها تصریح کرد: نخستین همایش چهرههای ماندگار فرهنگ، هنر و رسانه استان مازندران با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ساری برگزار شد و مقرر شد این برنامه در تمامی شهرستانهای استان نیز اجرا شود.
محمدی خاطرنشان کرد: در زمینه حمایت از هنرمندان، ۴ هزار نفر از فعالان هنری استان عضو صندوق اعتباری هنر هستند و ساماندهی بیمه هنرمندان جزو اولویتهای اصلی قرار دارد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران همچنین از چاپ کتاب واژگان تبری به اهتمام و کوشش استاد جهانگیر نصری اشرفی با مدیریت دکتر حسین اسلامی و همکاری جمعی از استادان، پژوهشگران و ویراستاران بزرگ استان، نواحی شمال ایران و استانهای همجوار (تبرستان قدیم) و انتشار کتاب دستور زبان تبری به قلم استاد هومند در سال جاری خبر داد.