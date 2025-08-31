پخش زنده
«اسپن بارتاید» وزیرخارجه نروژ در اظهاراتی تاکید کرد که دیگر محکوم کردن جنایتهای رژیم صهیونیستی برای تغییر رفتار آن کافی نیست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، از الجزیره، وزیر خارجه نروژ گفت: اگر بخواهیم اندکی اعتبار برای ما باقی بماند باید جنایتهای وحشتناکی که (رژیم) اسرائیل در نوار غزه و کرانه باختری مرتکب میشود را محکوم کنیم.
وی افزود: اکنون باید بتوانیم (رژیم) اسرائیل را تحریم کنیم، زیرا تاکنون محکوم کردن، برای تغییر رفتار اسرائیل کافی نبوده است.
سیمون هریس معاون نخست وزیر و وزیر خارجه ایرلند پیشتر در اظهاراتی با انتقاد از انفعال اتحادیه اروپا در قبال جنگ غزه اعلام کرد که دوره بسنده کردن به محکومیتهای لفظی به پایان رسیده و اروپا باید علیه رژیم صهیونیستی اقدام عملی کند.
وزیر خارجه ایرلند تأکید کرد که اتحادیه اروپا در ماههای گذشته به رژیم صهیونیستی فرصت داد، اما این رژیم هیچ اقدامی برای توقف جنایات در غزه انجام نداده است.
وی افزود: اروپا باید سخنان خود را با اقداماتی همسطح با آنچه (رژیم) اسرائیل عملا در غزه انجام میدهد همراه سازد تا مانع تداوم کشتار و ویرانی در این منطقه شود.
رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ ویرانگری را علیه ساکنان نوار غزه به راه انداخته که بر اثر آن، افزون بر ویرانیهای عظیم و قحطی مرگبار بیش از هزاران فلسطینی که بیشتر آنها زن و کودک هستند، شهید و زخمی شدهاند.
تل آویو با تحقیر جامعه بین المللی و نادیده گرفتن قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای توقف فوری جنگ و دستورات دیوان بین المللی دادگستری برای اتخاذ تدابیری جهت جلوگیری از اقدامات نسل کشی و بهبود وضعیت فاجعه بار انسانی در نوار غزه همچنان به جنایات نسل کشی علیه ساکنان این منطقه ادامه میدهد.
با وجود همه این جنایتها، رژیم صهیونیستی اعتراف کرده که هنوز نتوانسته است به اهداف خود از این جنگ یعنی نابودی جنبش حماس و بازگرداندن اسیران صهیونیست از نوار غزه دست یابد.