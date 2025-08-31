مدیرعامل شرکت توانیر اعلام کرد: در سال نخست دولت چهادهم با افزایش بیش از ۵ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی و توسعه شبکه‌های انتقال صنعت برق گام مهم برای رفع ناترازی مصرف و تولید برداشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مصطفی رجبی مشهدی در تشریح عملکرد صنعت برق طی یک سال اخیر همزمان با هفته دولت، گفت: با اقدامات صورت‌گرفته در حوزه نیروگاه‌های حرارتی، بیش از ۴ هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شده که حدود ۱۷۰۰ مگاوات آن از محل ارتقای نیروگاه‌های موجود و مابقی از طریق احداث واحدهای جدید بوده است.

وی افزود: در بخش تجدیدپذیرها نیز تاکنون بیش از ۸۵۰ مگاوات به شبکه سراسری متصل شده و طبق برنامه‌ریزی‌ها، به‌طور متوسط هر هفته ۱۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی به ظرفیت کشور اضافه خواهد شد. همچنین در حوزه نیروگاه‌های مقیاس کوچک، امسال با ثبت رکوردی جدید، ۲۷۱ مگاوات در ۳۲ سایت به بهره‌برداری رسید که با حدود ۸ همت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی محقق شده است.

مدیرعامل توانیر در ادامه به توسعه شبکه‌های انتقال و فوق توزیع اشاره کرد و گفت: طی یک‌سال گذشته، حدود ۹۹۹۷ کیلومتر به طول خطوط انتقال و فوق توزیع و ۹۷۶۵ مگاولت‌آمپر به ظرفیت پست‌ها اضافه شده است.

وی افزود: در بخش روستایی نیز شاخص برق‌رسانی کشور به عدد ۹۹.۸ درصد رسیده که بالاتر از متوسط جهانی (۸۲ درصد) است. طی یک‌سال اخیر ۱۴۴ روستا جدید برق‌دار شده، برای ۶۵۰۰ روستا طرح‌های توسعه و بهسازی انجام گرفته و حدود ۷۵۰۰ خانوار عشایری نیز با استفاده از سامانه‌های خورشیدی قابل‌حمل از نعمت برق بهره‌مند شده‌اند.

رجبی مشهدی همچنین با اشاره به دو چالش جدی صنعت برق تصریح کرد: فعالیت غیرمجاز مزارع استخراج رمزارز و پرمصرفی بخشی از مشترکان، فشار زیادی به شبکه وارد می‌کند.

وی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۳۰ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز شناسایی و جمع‌آوری شده، خواستار جرم‌انگاری و تشدید مجازات این تخلف شد.

وی همچنین تأکید کرد: تنها ۲۵ درصد از مشترکان پرمصرف، معادل ۷۵ درصد سایر مشترکان برق مصرف می‌کنند و لازم است با همراهی مردم و استفاده از کنتورهای هوشمند، این ناترازی مصرف کاهش یابد.

مدیرعامل توانیر در پایان خاطرنشان کرد: دستاوردهای صنعت برق در دولت چهاردهم، از رشد تولید تا توسعه زیرساخت‌ها، مسیر رفع ناترازی و تأمین برق پایدار کشور را هموار کرده و با استمرار این روند، امید می‌رود تراز تولید و مصرف در آینده نزدیک متعادل شود.