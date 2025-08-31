طارمی امروز راهی یونان میشود
مهاجم تیم ملی فوتبال ایران یک شنبه برای آزمایشهای پزشکی و امضای قرارداد با المپیاکوس به یونان سفر میکند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، مهدی طارمی، مهاجم تیم ملی فوتبال ایران پس از اخذ مجوز از سرمربی تیم ملی، امروز یکشنبه با پروازی اختصاصی راهی یونان میشود تا پس از گذراندن آزمایشهای پزشکی، قرارداد خود را با تیم المپیاکوس یونان منعقد کند.
طارمی پس از امضای قرارداد با تیم جدید، فردا شب با پرواز اختصاصی باشگاه یونانی بار دیگر به اردوی تیم ملی اضافه خواهد شد.
تیم مطرح یونانی در حال حاضر با کسب ۶ امتیاز از دو بازی در صدر جدول لیگ حرفهای یونان قرار دارد.