نماینده مردم تنکابن، عباسآباد و رامسر در مجلس از افتتاح پروژههای جدید آبرسانی و سرعت گرفتن پروژه ملی انتقال آب به غرب مازندران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نماینده مردم شهرستانهای تنکابن، عباسآباد و رامسر در مجلس شورای اسلامی از توسعه زیرساختهای آبی غرب مازندران با افتتاح مخازن جدید و شتاب گرفتن پروژه ملی انتقال آب به شهرستانهای عباسآباد و رامسر خبر داد.
سید شمسالدین حسینی در مراسم بهرهبرداری از پروژههای آبرسانی به شهرستان تنکابن با اشاره به وضعیت منابع آب منطقه گفت: با وجود رودخانههای دائمی و پرآب، به دلیل نبود سرمایهگذاری کافی، تاسیسات آبی مناسب ایجاد نشده و این امر مشکلاتی برای تأمین آب به وجود آورده است.
وی با بیان اینکه در سه شهرستان یادشده تنها سد میجران با ظرفیتی حدود ۱۴ تا ۱۵ میلیون مترمکعب فعال است، افزود: این ظرفیت پاسخگوی نیازهای آبی منطقه نیست و توسعه تاسیسات آبی در غرب مازندران از اهمیت بالایی برخوردار است.
نماینده مردم غرب مازندران در ادامه از اجرای پروژه ملی انتقال آب از رودخانه ۲۰۰۰ به عباسآباد و رامسر خبر داد و تصریح کرد: اگرچه این پروژه زمانبر است، اما فاز نخست آن با تأمین مالی مناسب و تلاشهای شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکت آب استان مازندران با سرعت در حال اجراست.
حسینی به پروژههای شهری نیز اشاره کرد و گفت: در شهر شیرود یک مخزن ۲ هزار مترمکعبی با سرمایه ۴۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسیده است؛ رقمی که با شرایط فعلی هزینه ساخت آن بهمراتب بیشتر برآورد میشود. علاوه بر این، پروژههای آبرسانی دیگری نیز در شرق شیرود، رودگرمحله بخش نشتا و پلسرا با همکاری شورای شهر و شهرداری شیرود ساخته و وارد مدار شده است.
وی با تأکید بر اینکه اقدامات انجامشده در سالهای اخیر پیشرفت قابل توجهی برای سه شهرستان به همراه داشته است، افزود: با تکمیل پروژه انتقال آب میتوان مشکل تأمین آب شرب منطقه را حداقل برای ۳۰ سال و حتی تا ۵۰ سال آینده برطرف کرد.