مراسم بزرگداشت روز جهانی مسجد با حضور جمعی از علمای شیعه و سنی در صالحآباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، امام جمعه صالحآباد، در این مراسم درمسجد قائم آل محمد (عج) شهر با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان والامقامی، چون شهید حاج قاسم سلیمانی، شهید محمود حججی و شهدای مدافع حرم، به تبیین نقش بیبدیل مسجد در اسلام پرداخت.
حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا خیری، با اشاره به سخنان شهید سلیمانی، مسجد را «بیت القرآن» و «خانه مردم» خواند و افزود: مسجد هویتی است که اسلام به جامعه میبخشد و در مقابل، مسجد نیز به افراد هویت ایمانی میدهد و این نهاد مقدس، منشأ شکلگیری جامعه مؤمن و در نهایت، تمدن اسلامی است.
وی در محورهای سخنرانی خود مساجد را به چند قسم معرفی کرد و بیان کرد: مسجدی که تبیینکننده اسلام ناب است و در جنگ نرم و سخت، سرباز تربیت میکند و خروجی چنین مسجدی، شهیدانی مانند شهید حججی هستند که ۹۵ درصد شهدای انقلاب و دفاع مقدس از چنین مکانهایی برخاستهاند.
حجت الاسلام محمدرضاخیری به بی تفاوتی بعضی از مساجد اشاره کرد و افزود: مسجدی که افراد را نسبت به دردهای امت اسلامی بیتفاوت بار میآورد و در مقابل ظلم و مظلومکشی سکوت میکند و یا مسجدی که خروجی آن، تکفیر، انتحار و قتل مسلمانان به جرم مسلمانی است مثل مسجدتکفیری، همانگونه که قاتل شهید حججی نیز محصول چنین فضایی بود.
وی دربخش دیگری ازسخنانش با اشاره به فرمایش شهید سلیمانی، تأکید کرد که هنر بزرگ امام خمینی (ره)، هویتبخشی به ارکان اسلام و مسجد بود که توانست پیوند ناگسستنی بین شیعه و سنی ایجاد کند و امروز جمهوری اسلامی ایران را به «امالقریی مقاومت» تبدیل نماید.
او در ادامه با اشاره به نقش وحدتبخشی شهید سلیمانی، هشدار داد: ضربه به جمهوری اسلامی، ضربه به اسلام است و تا صدها سال کمر اسلام راست نخواهد شدچرا که امروز دشمن به دنبال ریشهکن کردن اسلام از طریق هدف قرار دادن ایران اسلامی است.
امام جمعه صالحآباد در پایان از امامان جماعت و علما خواست برای حفظ مسجد، به جای تمرکز صرف بر ساختمان، به آبادی و حفظ مردم محله و برنامهریزی برای آنان بپردازند؛ چرا که نگهداری مسجد، به معنی نگهداری مردم شهر است.
در پایان این مراسم، از ائمه جماعت فعال مساجد روستاهای منطقه قدردانی شد.
۸۰درصدجمعیت ۴۳هزارو۴۲۶ نفری شهرستان صالح آباد اهل سنت هستند.