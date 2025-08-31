رئیس‌جمهور به منظور شرکت در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای، دقایقی قبل عازم کشور چین شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مسعود پزشکیان صبج یکشنبه به منظور شرکت در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای با بدرقه رسمی حجت الاسلام و المسلمین محسن قمی معاون ارتباطات بین الملل دفتر مقام معظم رهبری، محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور و جمعی از اعضای دولت، در صدر یک هیات عالیرتبه سیاسی و اقتصادی تهران را به مقصد کشور چین ترک کرد.

سخنرانی در اجلاس سازمان همکاری شانگهای، دیدار با رئیس جمهور چین و برخی از دیگر سران و مقامات شرکت کننده در حاشیه این اجلاس، از جمله برنامه‌های سفر رئیس جمهوری ایران به چین اعلام شده است.

اجلاس سال ۲۰۲۵ سران سازمان همکاری شانگهای در روز‌های ۹ و ۱۰ شهریورماه با حضور مقامات بیش از ۳۰ کشور جهان در شهر تیانجین چین برگزار می‌شود.

در حاشیه نشست امسال سران، نشست دیگری با عنوان «شانگ‌های پلاس» با مشارکت برخی از کشور‌های دیگر نیز برگزار خواهد شد.

«لی بین» دستیار وزیر امور خارجه چین در نشستی خبری پیرامون مقدمات شرکت کننده در نشست سازمان همکاری شانگهای گفت که در این تاریخ پکن میزبان «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل، «مسعود پزشکیان» رئیس‌جمهور ایران، «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه، «نارندرا مودی» نخست وزیر هند و بیش از ۲۰ تن از سران کشور‌ها برای نشستی سیاسی و امنیتی با هدف تحکیم نفوذ منطقه‌ای چین خواهد بود.

جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۴۰۰ به عضویت رسمی سازمان همکاری شانگهای درآمده است. کشور‌های چین، هند، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان و بلاروس دیگر اعضای دائمی این سازمان هستند.

کشور‌های دیگری از جمله مغولستان به عنوان عضو ناظر و همچنین ارمنستان، جمهوری آذربایجان، کامبوج، نپال، سری‌لانکا، ترکیه، عربستان سعودی، قطر، مصر، کویت، مالدیو، میانمار، امارات و بحرین نیز شرکای گفت‌وگوی این سازمان هستند.