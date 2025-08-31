معاون سیاسی سپاه با اشاره به تعبیر رهبر انقلاب مبنی بر اینکه رژیم صهیونی در زیر ضربات جمهوری اسلامی، تقریباً از پا درآمد و لِه شد، متذکر شد: در صورت تکرار حماقت توسط این رژیم، حماسه‌ای قوی‌تر تکرار خواهد شد؛ ملت ایران منسجم و پای کار است و از موجودیت و تمامیت سرزمینی خود دفاع می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار سرتیپ دوم پاسدار «یدالله جوانی» معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گفت‌وگویی، با تشریح دستاورد‌های دفاع موفقیت‌آمیز ملت ایران در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، اظهار داشت: نیرو‌های مسلح ما دفاع مقدسی را در مقابل تهاجم گسترده جبهه استکبار به رهبری رژیم صهیونیستی و آمریکا انجام دادند.

سردار جوانی با اشاره به برنامه دشمن برای نابودی صنعت هسته‌ای و قدرت دفاعی ایران، افزود: دشمن قصد داشت که ایران را به سمت فروپاشی و تسلیم ببرد، اما امروز ملت ایران با اقتدار به زندگی و فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد.

معاون سیاسی سپاه، ایجاد انسجام ملی را دستاوردی بسیار ارزشمند در جنگ ۱۲ روزه برشمرد و گفت: روح حماسی مردم، اقتدار عاشورایی و توانمندی نیرو‌های مسلح و نقش بی‌بدیل رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) در فرماندهی مستقیم نبرد، از عوامل اصلی این موفقیت بود.

وی با اشاره به عملیات موشکی «بشارت فتح» و حمله شجاعانه ایران به پایگاه العدید آمریکا در قطر، خاطرنشان کرد: اقدامات جمهوری اسلامی در دفاع مقدس ۱۲ روزه، موقعیت ایران را در جهان ارتقا بخشید و محبوبیت ملت ایران و جایگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) را در جهان افزایش داد.

سردار جوانی به ضعف رژیم صهیونیستی اشاره و تصریح کرد: اسناد و مشاهدات نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه در برابر موشک‌های نیرو‌های مسلح ایران تاب‌آوری لازم را نداشت و برای نجات خود، آمریکا را وارد میدان کرد.

معاون سیاسی سپاه با اشاره به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه رژیم صهیونی در زیر ضربات جمهوری اسلامی، تقریباً از پا درآمد و لِه شد، متذکر شد: در صورت تکرار حماقت توسط این رژیم، حماسه‌ای قوی‌تر تکرار خواهد شد. ملت ایران منسجم و پای کار است و از موجودیت و تمامیت سرزمینی خود دفاع می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه با بیان اینکه مقاومت یک واقعیت است، خاطرنشان کرد: دشمن صهیونیستی باید واقعیت ملت و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را بپذیرد و خود را بیش از این بی‌آبرو نکند.

معاون سیاسی سپاه به آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها توصیه کرد که عاقلانه رفتار کنند؛ زیرا با وجود توسل به هر اقدامی، هرگز قادر نخواهند بود که روند مقاومت را تغییر دهند؛ پس باید هرچه زودتر به اشغالگری خود در فلسطین پایان دهند تا هزینه‌هایشان کاهش یابد.

سردار جوانی در پایان با محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، خاطرنشان کرد: دولتمردان غربی به حقوق بشر، صلح، ثبات، امنیت، آزادی، قواعد و اخلاق انسانی اعتقادی ندارند و در دو سال گذشته، ماهیت پلید آن‌ها برای جهانیان آشکارتر شده است. آن‌ها نشان داده‌اند که خلق و خوی حیوانی و درنده دارند و آبرویی برای‌شان باقی نمانده است.