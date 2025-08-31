به مناسبت هفته دولت طرح های مختلف عمرانی، اقتصادی و خدماتی در مناطق مختلف استان بهره برداری شد.

در بخش ثمرین ۲۱ طرح با اعتبار ۳۴۰میلیارد تومان، در بخش مرادلوی مشگین شهر ۹ طرح عمرانی، خدماتی و اقتصادی با اعتبار ۴۰ میلیارد تومان، در پارس آباد ۲۰ طرح عمرانی بخش مرکزی با اعتبار بیش از ۷ میلیارد تومان از جمله زیرسازی و آسفالت جاده روستایی و ساخت مسکن محرومین، در جعفرآباد بیله سوار ۱۷۳ واحد مسکن از طرح مقاوم سازی و آسفالت ریزی معابر روستای فولادلو با اعتبار بیش از ۵ میلیارد و پانصد میلیون تومان از جمله طرح‌های بود که در استان به بهره برداری رسید.

همچنین یادواره شهدای هفته دولت با محوریت شهیدان رجایی و باهنر در مناطق مختلف استان برگزار و بر الگوبرداری مسئولان از سبک زندگی ساده و مدیریت خدمت‌محور این شهیدان تاکید شد.

این مراسم امروز از ساعت ۱۰ صبح در مسجد سرچشمه اردبیل هم برگزار می‌شود.