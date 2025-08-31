رئیس‌جمهور کشورمان با تسلیت و تبریک شهادت نخست‌وزیر یمن احمد غالب ناصرالرهوی و جمعی از مقام‌های ارشد این کشور، جنایت اخیر را اقدامی تروریستی از سوی رژیم صهیونیستی و تهدیدی علیه صلح جهانی دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ دکتر مسعود پزشکیان صبح امروز یکشنبه ۹ شهریور در پیامی با تبریک و تسلیت شهادت نخست وزیر یمن احمد غالب ناصرالرهوی و جمعی از همکارانش اظهار داشت: جنایت تروریستی رژیم صهیونیستی علیه یمن که منجر به شهادت نخست وزیر و جمعی از مقام‌های ارشد این کشور شد، بار دیگر ماهیت پلید و جنایتکار باند حاکم بر فلسطین اشغالی را نشان داد.

رئیس جمهور افزود: جامعه جهانی باید فورا برای توقف یاغی‌گری و قانون‌شکنی این رژیم که اکنون بزرگترین تهدید علیه صلح، قانون، اخلاق و انسانیت است، اقدام کند.