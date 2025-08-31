به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، فاطمه نصیری داور بین المللی استان برای قضاوت بازی‌های گروه سوم لیگ قهرمانان آسیا به ازبکستان اعزام شد.

این مسابقات به میزبانی تاشکند در حال برگزاری است.

ملی پوشان ایران در فینال مسابقات جهانی با همراهی والیبالیست استان

عماد کاکاوند والیبال اهل محمدیه به همراه تیم ملی جوانان کشور با پیروزی مقابل آمریکا به فینال مسابقات جوانان جهان راه یافت.

تیم ملی ایران ساعت ۱۵ و سی دقیقه امروز در دیدار نهایی به مصاف ایتالیا خواهد رفت.

مسابقات والیبال قهرمانی جوانان جهان در چین برگزار می‌شود.

ققنوس البرز با دو برد پیاپی در مسیر صعود

تیم والیبال ققنوس البرز در سومین و چهارمین دیدار خود در مسابقات کانون‌های برتر کشور، موفق شد نمایندگان مازندران و زنجان را شکست دهد.

این تیم پیش از این مقابل خراسان رضوی شکست خورد، اما در دیدار با خراسان جنوبی به پیروزی رسید.

مسابقات والیبال کانون‌های کشور در مشهد در حال برگزاری است.

ققنوس البرز با تیم‌های ستارگان جوان مازندران، سورن زنجان، سپیدار کرمانشاه و پیکان مشهد هم‌گروه است.

شکست ماهان بویین‌زهرا در لیگ برتر فوتسال زیر ۱۶ سال

تیم ماهان بویین‌زهرا در پنجمین دیدار خود در لیگ برتر فوتسال زیر ۱۶ سال، با نتیجه ۴ بر صفر مغلوب نماینده ارومیه شد.

این تیم با کسب ۵ امتیاز در دور رفت مسابقات که به میزبانی بویین‌زهرا برگزار شد، در جایگاه چهارم جدول ایستاد.