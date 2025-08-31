با بیش از با بیش از ۳۰۰ روز کامل آفتابی
کاشان از مناطق مستعد تولید انرژی خورشیدی در کشور
شهرستان کاشان با بیش از ۳۰۰ روز کامل آفتابی، یکی از مستعدترین مناطق کشور برای تولید انرژی خورشیدی محسوب میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ تاکنون ۶۴۰ مجوز ساخت نیروگاه خورشیدی با ظرفیت حدود ۱۰۰ مگاوات در این شهرستان صادر شده است.
تا تیرماه امسال ۲۳ مگاوات برق خورشیدی به شبکه متصل شده است و پیشبینی میشود تا پایان شهریور این رقم به ۴۵ مگاوات و تا پایان سال به حدود ۴۰ مگاوات برسد.
