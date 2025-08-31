به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ تاکنون ۶۴۰ مجوز ساخت نیروگاه خورشیدی با ظرفیت حدود ۱۰۰ مگاوات در این شهرستان صادر شده است.

تا تیرماه امسال ۲۳ مگاوات برق خورشیدی به شبکه متصل شده است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان شهریور این رقم به ۴۵ مگاوات و تا پایان سال به حدود ۴۰ مگاوات برسد.