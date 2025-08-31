مدیرکل صداوسیمای خراسان شمالی گفت: کیفی سازی تولیدات، استفاده از سوژه‌های نوین و معرفی ظرفیت‌های منحصر‌به‌فرد و بالقوه خراسان شمالی از مهمترین علل این افزایش بوده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ رضا واعظی با اعلام اینکه سهم پخش اخبار استان در شبکه‌های سراسری به حد قابل توجهی افزایش یافته است، گفت: توجه به سند زیست بوم استان در قالب سند تحول سازمان صداوسیما را که توجه ویژه‌ای به ظرفیت‌های مردمی دارد را از عواملی دانست که، موجب اقبال مخاطبان و مدیران شبکه‌های سراسری به پخش تولیدات معاونت خبر این استان شده است.