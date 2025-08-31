پخش زنده
پروژه احداث خط لوله ۱۶ اینچ پلور–لاریجان با ثبت بیش از ۷۰۰ هزار نفرساعت کار بدون حادثه در یکی از پرریسکترین مسیرهای کشور به پایان رسیده و بیش از ۳۰ روستا و بخش منطقه از نعمت گاز بهرهمند شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران، با تلاش کارکنان، پیمانکاران، همراهی بهرهبردار و ذینفعان، پروژه احداث خط لوله تغذیه ۱۶ اینچ پلور – لاریجان با ثبت بیش از ۷۰۰ هزار نفرساعت کار بدون حادثه به پایان رسید.
این خط لوله به طول تقریبی ۲۳ کیلومتر در یکی از پرریسکترین مسیرهای کشور، از مجاورت جاده پرتردد هراز تا دامنههای کوه دماوند اجرا شد. مسیری که با سنگی بودن زمین، طغیان رودخانهها، سرمای شدید و عبور از مناطق شهری و روستایی همراه بود. با وجود این شرایط دشوار، مدیریت ریسک و رعایت الزامات اچاسائی سبب شد پروژه بدون حادثه و بدون روز از دست رفته کاری به سرانجام برسد.
این طرح در جنوب استان مازندران و حد فاصل پلور تا لاریجان، با هدف تأمین گاز شبکه محلی اجرا شد و با تکمیل و اتصال خط لوله به ایستگاه، بیش از ۳۰ بخش و روستا از نعمت گاز برخوردار شدند که از مهمترین آنها میتوان به پلور، آبگرم، ملار، امیرآباد، گزانه، رینه، گرنا، پلمون، لزیرک، انهه و اهلینه اشاره کرد.