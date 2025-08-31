رئیس جمهور ارتقاء سطح روابط با کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای را از اهداف سفر به چین عنوان کرد و گفت: اجلاس شانگهای فرصت بسیار مهم و مناسبی برای تقویت چند جانبه‌گرایی و تعاملات منطقه‌ای با کشور‌ها است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «مسعود پزشکیان» صبح امروز در فرودگاه مهرآباد تهران و پیش از عزیمت به چین برای حضور در اجلاس شانگهای اظهار داشت: کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای نزدیک به ۲.۵ میلیارد جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند و بیش از ۴۰ درصد اقتصاد جهان در چارچوب این سازمان گنجانده شده است.

رئیس جمهور با بیان اینکه این اجلاس قطعا تلاشی برای تقویت همکاری‌ها در راستای چندجانبه گرایی و مقابله با یکجانبه گرایی و تمامیت خواهی است که توسط آمریکا و برخی از کشور‌های اروپایی در دنیا شکل گرفته، افزود: در چنین اجلاسی می‌توان سطح ارتباط با کشور‌های عضو و سایر کشور‌ها را ارتقاء داد. همچنین در این اجلاس اعضای اصلی و اعضای ناظر حاضر خواهند شد و گفت‌و‌گو‌هایی با حضور روسای جمهور و نخست وزیران شرکت کننده در این اجلاس در راستای تقویت همکاری‌ها انجام خواهد شد.

پزشکیان یادآور شد: این گفت‌و‌گو‌ها فرصت بسیار مناسب و مهمی است که نگاه‌های خود را در سطوح علمی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی به یکدیگر نزدیک کرده و به هم کمک کنیم.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه اجلاس سران شانگهای سبب ارتقاء سطح تعاملات در بخش‌های مختلف بین کشور‌های عضو و ناظر خواهد شد، تصریح کرد: در این اجلاس دیدار‌ها و گفت‌و‌گو‌هایی نیز با رئیس جمهور چین و مقامات سایر کشور‌های حاضر در اجلاس برنامه ریزی شده که انجام خواهد شد.

پزشکیان خاطرنشان کرد: امیدواریم این گفت‌و‌گو‌ها و نشست‌ها برای صلح و امنیت منطقه و دنیا و همچنین توسعه روابط، امنیت و آرامش مردم منطقه و همه کسانی که در این کره خاکی زندگی می‌کنند موثر و مفید باشد.