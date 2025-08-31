به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارشناس هواشناسی مازندران از پایداری نسبی جوی و عدم تغییر محسوس دما در استان تا پایان هفته خبر داد.

فرجی گفت: با نزدیک شدن به فصل پاییز، شب‌ها خنک‌تر و روزها کوتاه‌تر می‌شوند اما تا پایان هفته تغییرات دمایی قابل توجهی در استان پیش‌بینی نمی‌شود.

وی افزود: در این مدت، آسمان استان صاف تا نیمه‌ابری همراه با افزایش موقتی ابر خواهد بود. بارندگی در مناطق ساحلی و جلگه‌ای انتظار نمی‌رود اما بعدازظهرها در ارتفاعات به‌ویژه نیمه غربی احتمال رگبارهای پراکنده و رعد و برق وجود دارد.

فرجی وضعیت دریای خزر را نیز امروز با موج کوتاه و مناسب برای فعالیت‌های دریایی اعلام کرد.